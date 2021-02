Corriere dello Sport, Ribery-Kokorin è il tandem della speranza: i due hanno fame di riscatto

La loro è una corsa contro il tempo per trasformarsi nei giustizieri viola. Ribery dopo il lavoro personalizzato di ieri come Caceres, alla ripresa, martedì sarà rivalutato. Non ci saranno accertamenti strumentali. Sasha Kokorin il jolly offensivo invece ha assoluto bisogno di ritrovare la forma migliore. Insieme il fenomeno francese e l’eclettico russo rappresentano il tandem della speranza, quello che Firenze si augura di poter vedere quanto prima in campo. Hanno fame di riscatto, seppur per motivi diversi entrambi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

