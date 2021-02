Corriere dello Sport, Martinez Quarta è già una sicurezza: è la nota di soddisfazione della Fiorentina

In questo 2021 che la Fiorentina continua come l’anno precedente a vivere sulle montagne russe dei risultati c’è comunque una nota di soddisfazione: Lucas Martinez Quarta. Forse la nota più lieta fin qui per tanti motivi, dal ritorno dell’investimento economico alla scelta di puntare su di lui per costruire la difesa del futuro. E’ uno che impara in fretta e lo sta dimostrando. Lo riporta il Corriere dello Sport.

