Nikola Milenkovic ha saltato la partita contro l’Inter per squalifica, ora attende il verdetto per il ricordo che ha presentato la Fiorentina per accorciare ad una sola giornata di squalifica. La risposta dovrebbe arrivare al massimo mercoledì. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

