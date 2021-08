Nazione, Torreira alla Fiorentina: arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Pjanic? Difficile

Lucas Torreira ha deciso di accettare il trasferimento alla Fiorentina dopo due anni di corteggiamenti. L’uruguaiano arriva in prestito dall’Arsenal per una cifra che oscilla tra 1,5 e 2 milioni con diritto di riscatto a 15. Scendono invece le possibilità di vedere Pjanic alla Fiorentina. I quotidiani spagnoli riportavano addirittura dettagli sull’ingaggio da 7 milioni netti con i viola che ne avrebbero pagati “solamente” 4. Altri club si sono interessati al bosniaco e l’affare è complicatissimo, ma Commisso potrebbe dare il via libera economco e chiudere la vicenda. A quel punto dovrebbero partire due centrocampisti. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, DALL’INGHILTERRA, TORREIRA ALLA FIORENTINA, ARRIVA IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO. DOMANI A FIRENZE