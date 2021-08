Dall’Inghilterra, Torreira alla Fiorentina, arriva in prestito con obbligo di riscatto. Domani a Firenze

In Inghilterra sono sicuri: Lucas Torreira è a un passo dalla Fiorentina. Secondo quanto riportato da Football.london, il centrocampista è stato scaricato dall’Arsenal ed è pronto a tornare in Serie A, con la formula che sarà quella del prestito con obbligo di riscatto. Lo scrive TMW.

La conferma arriva anche da alcuni giornalisti britannici

I’m told that it’s a one-year loan deal for Torreira.

He will travel to Italy tomorrow. 🇮🇹 #AFC https://t.co/PJaBlVg7nw

— Chris Wheatley (@ChrisWheatley_) August 23, 2021