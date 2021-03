Biraghi è stato recuperato. Amrabat? Oggi tornerà in gruppo, sarà convocato per il Milan

Oggi La Nazione ha trattato la situazione infortunati in casa Fiorentina. Kokorin e Igor nessuna speranza di vederli contro il Milan, lavoreranno durante la sosta. Biraghi? E’ rientrato in gruppo. Amrabat invece potrebbe rientrare oggi, dopo aver fatto diversi giorni di differenziato per mal di schiena. La sua convocazione però sembra non essere in dubbio.

