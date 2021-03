Callejon ora può essere utile? Il 4-4-2 visto contro il Benevento a gara in corso, potrebbe aiutarlo

Cesare Prandelli contro il Benevento ha cambiato in corsa l’assetto tattico della sua Fiorentina. Il 4-4-2 visto la scorsa partita si interroga sulla possibile collocazione di José Maria Callejon. Con un 4-2-3-1, modulo che ama il mister, Pulgar è in vantaggio su Amrabat. I posti a centrocampo potrebbero dunque diminuire a discapito dell’attacco, con queste posizioni in cambio, Callejon inizierebbe ad avere un senso. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, KOKORIN A VILLA STUART PER VISITE APPROFONDITE: DOPPIO INFORTUNIO, CI SARÀ BISOGNO DI TEMPO PER RECUPERARE