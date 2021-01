Nazione, Kokorin non può essere convocato per il Torino, manca il permesso di lavoro

Possibile che Aleksandr Kokorin fosse stato convocabile anche per domani sera contro il Torino all’Olimpico, ma solo sabato arriverà dalla Russia il permesso di lavoro necessario per completare tutte le pratiche con la federazione italiana per essere dunque a disposizione di Prandelli. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

