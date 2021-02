Nazione, Fiorentina padrona del suo destino ma ora bisogna aggrapparsi a Ribery

L’ultima giornata ha nuovamente complicato la corsa salvezza della Fiorentina. I viola in una situazione come questa hanno sempre il vantaggio di essere padrona del proprio destino. La lotta salvezza entra nel vivo nelle prossime gare contro Sampdoria, Spezia ed Udinese. Tutti si augurano di riavere presto Ribery, i viola si aggrappano a lui per incidere. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

