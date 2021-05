Nazione, partito il valzer degli allenatori: Commisso studia la sorpresa per Firenze

Rocco Commisso e Firenze condividono l’ambizione e la competizione. I Friedkin hanno cambiato le carte ingaggiando lo Special One, Mourinho, dando solidità al sogno italiano. Per questo i tifosi viola ora aspetto la risposta di Commisso, il quale ha sempre dimostrato di voler crescere, la scelta dell’allenatore dirà molto sul futuro della Fiorentina. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

