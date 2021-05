Corriere di Torino, Sarri ha già scartato l’opzione Fiorentina. Il Napoli? Resta una suggestione

Sarri è ancora sotto contratto con la Juventus, e sulla carta lo sarà per tutta un’altra stagione, fino a giugno 2022. La Juve dovrà pagare 6 milioni netti al tecnico. Da dove ripartirà la prossima stagione? La Juventus attende di capire come si svilupperà lo scenario che ancora non esclude un suo ritorno in Serie A, sebbene quella di Napoli resti al momento una suggestione mentre la Fiorentina è un’opzione già scartata. La speranza del club bianconero è chiaramente quella di liberarsi dell’ingaggio dell’allenatore prima di giugno 2022, anche se esiste una clausola da 2,5 che la Vecchia Signora può esercitare per chiudere in anticipo. La dirigenza bianconera non si è ancora mossa in questo senso. Con un’offerta in mano dovrebbe essere lui a rescindere. Lo scrive il Corriere di Torino.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, SARRI-FIORENTINA NESSUN CONTATTO DOPO L’OFFERTA DECLINATA POST ESONERO DI IACHINI