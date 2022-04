La Nazione preoccupata: “Qualcosa si è rotto nella Fiorentina. La domanda è se è in modo rimediabile”

“Lo schianto è così clamoroso che non basta la generosità sonora della curva per cancellare la sensazione che qualcosa si sia rotto. Il punto è questo: in modo rimediabile? Perché la Fiorentina ha perso la terza partita di fila in una settimana e le ultime due sono state da allarme rosso (metallizzato) perché troppi deficit sono riemersi. L’orizzontalità del gioco è da qualche tempo un pericoloso segnale di stallo. Sono mancati i punti e l’identità: quasi più preoccupante la seconda assenza, perché proprio sull’orgoglio e la voglia di «essere squadra» si sono fondati gli spettacolari risultati di questa stagione. E allora qualcosa deve essere successo. Le sensazioni sono veramente brutte, la Fiorentina c’è ancora?”

IL GIORNALE CRITICA LA FIORENTINA E IL MISTER ITALIANO