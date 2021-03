Ribery, il suo futuro in tre mosse: le possibili soluzioni del campione francese

Il futuro di Frank Ribery, in tre mosse. La prima è quella che farà Commisso, probabilmente appena tornerà a Firenze, dopo aver affrontato l’argomento rinnovo con Vlahovic. Da una parte c’è la possibilità che il futuro del francese sia lontano da Firenze, l’altra è la via del rinnovo. Bisognerà capire se Ribery considera ancora il suo stipendio da 4 milioni o se è disponibile a restare. Vanno capite anche le prospettive future dei viola. Il nuovo contratto di Ribery potrebbe prendere un accordo annuale fino a giugno 2022, magari con un’opzione per l’anno seguente. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

