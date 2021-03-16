Casini: "Respingiamo i temi sollevati da Italia Nostra. Confidiamo nel Tar, cercheremo di risolvere nel minor tempo possibile"

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare della situazione legata al Viola Park

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la situazione al Viola Parka e in particola modo del ricorso al Tar da parte del Comune. Ecco le sue parole:

"Abbiamo preso questa decisione di traslare al Tar il ricorso che Italia Nostra ha presentato al Capo dello Stato. Lo abbiamo fatto per avere più celerità e una maggiore possibilità di contradditorio. È un percorso che abbiamo deciso insieme ai nostri legali con l'obiettivo di superare questa impasse. Un ricorso al Capo di Stato sarebbe stato molto più lungo in termini di tempo e sarebbe rimasto nel limbo. Stiamo studiando tutti i documenti con grande attenzione. Per Bagno a Ripoli il Viola Park è un investimento importante. Confidiamo che il Tar riconosca il grande lavoro fatto dalla giunta comunale".

TEMPI "Potremo ipotizzare che dal momento in cui si notificherà la traslazione al Tar che potrebbe arrivare già domattina o in questi giorni, in linea di massima, il verdetto potrebbe arrivare entro 60 giorni, anche se è molto difficile dare tempi precisi. Cercheremo comunque di superare ciò nel più breve tempo possibile".

ITALIA NOSTRA "Mi dissocio e condanno tutti gli atti che sono andati oltre alla normale dialettica e che hanno colpito il professor Rombai. Al netto di questo che mi preme ribadire, dico che comunque il percorso che ha ottenuto Bagno a Ripoli è stato regolare, partecipato e condiviso. È un progetto di grande interesse per il territorio. È stato condiviso con la Regione, con la città metropolitana e con la Soprintendenza. Ci sentiamo quindi di respingere certi temi che sono stati sollevati da Italia Nostra".

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/caso-viola-park-il-comune-di-bagno-a-ripoli-sceglie-di-ricorrere-al-tar-i-tempi-sono-accorciati/133954/