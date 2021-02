Nazione, Milenkovic, Fiorentina in ansia per la decisione sul ricorso. Mese decisivo per salvarsi

C’è ansia in casa Fiorentina sull’esito del ricorso presentato per Nikola Milenkovic. Sembra che la decisione sia in arrivo. Tra martedì e mercoledì si saprà se il ricorso dei gigliati è stato accolto o meno. La società ha contestato la condotta antisportiva. La difesa della Fiorentina ha bisogno di lui per affrontare al meglio le prossime gare, che sono delle vere e proprie sfide salvezza. Un mese decisivo, non sono ammessi errori. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

