Nazione, Fiorentina, dai dirigenti ai giocatori tutti sono in discussione: domani parla Commisso

Ieri è stato il giorno di silenzio in casa Fiorentina, oggi sarà uno di quelli dove ognuno farà le sue analisi e si assumerà le sue responsabilità. Tutti, dal ds al tecnico passando per i calciatore e ogni dirigente, sono in discussione, a rischio. Probabile che domani Commisso si affacci a Campo di Marte: magari parlerà singolarmente con i giocatori per capire chi spronare, ma sicuramente lo farà con tutto il gruppo dopo averlo fatto con allenatore e dirigenti anche per caricare la squadra in vista di sabato. La ricetta è lavorare. Senza proclami e dando solo risposte sul campo. Lo riporta La Nazione.

LEGGI ANCHE, ODRIOZOLA VUOLE RESTARE AL REAL MADRID. LO SPAGNOLO RIFIUTA TUTTE LE DESTINAZIONI