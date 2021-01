Nazione, Sottil, il Cagliari prova a riscattarlo ma la Fiorentina ha risposto con un “no” secco

Il Cagliari è tornato all’attacco per Riccardo Sottil. Il calciatore di proprietà della Fiorentina resterà infatti in Sardegna fino a giugno in prestito, per poi tornare in viola. Il Cagliari ha deciso comunque di ricontattare i gigliati ed il ds Daniele Pradè con l’obiettivo di riscattare il giocatore. Anche questa volta però ha ricevuto un “no” dalla Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, TUTTOSPORT, DUNCAN VIAGGIA VERSO CAGLIARI. PULGAR PIACE AI SARDI, SCAMBIO CON PAVOLETTI ALLA FIORENTINA?