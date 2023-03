Probabile formazione: Terracciano in porta, Italiano in difesa e a centrocampo deve sciogliere dei dubbi 

L’abbondanza delle scelte avrebbe potuto essere un problema fino a qualche tempo fa, ma Italiano sembra aver trovato la strada della convivenza funzionale fra tutti i protagonisti, o almeno fra parecchi di loro, a cominciare da Cabral e Jovic: ora la speranza non è quella di azzeccare il centravanti che è in condizioni migliori, semmai la certezza è quella di avere due attaccanti che si alternano offrendo buone prestazioni. La vittoria contro il Milan ha lasciato una scia di ottimismo e numeri effervescenti in ogni reparto.

Italiano in difesa potrà contare su Dodo finalmente a livelli medioalti e avrà il lusso di poter scegliere fra Milenkovic, Igor e Quarta per comporre la coppia di centrali. Abbondanza anche a centrocampo (favorito il pacchetto Bonaventura-Amrabat-Mandragora, mentre in avanti la scelta sarà ancora più ampia. Unica certezza, il portiere: Terracciano confermatissimo. Lo scrive La Nazione.

