La Nazione scrive: “Fiorentina in campo dopo un tempo. Bonaventura marca Zapata: un mistero”

Fiorentina in campo dopo un tempo. Bonaventura marca Zapata: un mistero. La reazione della squadra di Iachini si è concentrata nelle prestazioni di Vlahovic e di Dragowski nonostante i tre gol. Nei primi 45′ il giubbotto di Ribery in tribuna era la parte più bella per la Fiorentina che è riuscita comunque a perdere in modo onorevole pur ammettendo i 4 salvataggi decisivi di Dragowski e la deviazione sfortunata di Quarta sul 2-2 che ha innescato il rigore di Ilicic. Singolare come Bonaventura debba marcare Zapata in area di rigore. L’obiettivo è arrivare a Cagliari alla terzultima con un vantaggio gestibile sulla zona retrocessione prima di una rifondazione in linea con le potenzialità di Commisso. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

