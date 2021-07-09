La Nazione, scalpita Kokorin: il russo ha voglia di riscatto. Da oggi a lavoro al centro sportivo

Aleksandr Kokorin scalpita: da oggi lavorerà al centro sportivo per farsi trovare pronto in vista del raduno di Moena

Aleksandr Kokorin ha voglia di riscatto. Stando a quanto scritto da La Nazione russo è già arrivato a Firenze e, da oggi, lavorerà al centro sportivo per farsi trovare pronto dal nuovo allenatore. L'attaccante ex Spartak Mosca punta a dimostrare di essere un passo davanti a tutti ed è per questo che si è dato appuntamento con lo staff della Fiorentina per una serie di sessioni di lavoro personalizzate. Questione di rivincita personale: contro le critiche e la sfortuna in questa nuova esperienza italiana.

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