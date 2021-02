Nazione, Nardella-Commisso, nessun incontro per lo stadio: le due posizioni si scontrano

Ieri il presidente Rocco Commisso, ha fatto ancora una volta chiarezza, non parteciperà al restyling del Franchi. Per questo motivo, il famoso incontro in programma tra il sindaco Nardella ed il patron non c’è ancora stato. A Commisso di sicuro non è piaciuta la scelta del primo cittadino di rilanciare con un “ci penso io” e non di contestare. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

