Nazione rivela: “La maglia bianca avrà una grande “V” viola, simile a quella del Brescia”

Cresce l’attesa per la ’prima’ delle nuove maglie viola 2022/’23. Una piccola rivoluzione se vogliamo, dettata dalle regole del marketing e del merchandising, che hanno spinto la società di Commisso a cambiare il logo storico. Un rysteling in tutto e per tutto, legato ovviamente anche alle maglia da gioco. Se quella viola, al di là delle tonalità o delle sfumature del colore, rimarrà sempre molto ’classica’. Quella bianca, la seconda per intendersi, è sempre soggetta a innovazioni grafiche. E quella di quest’anno, almeno secondo le intenzioni dello sponsor tecnico Robe Di Kappa, non sfuggirà a questa regola. Sarà sempre la ’V’ del nuovo logo la protagonista, Infatti al centro della maglia – secondo le indiscrezioni – ci sarà una grande ’V’ di colore viola, come nel logo appunto. E l’effetto sarà – se tutto sarà confermato – molto simile alla maglia del Brescia (che ha lo stesso sponsor), molto più accentuto. Come riporta il logo della Fiorentina. Bisognerà solo aspettare il primo luglio per la conferma. Lo scrive La Nazione.

