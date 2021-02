Nazione, Callejon è un oggetto misterioso, modulo “sbagliato”, ingaggio alto e mercato

José Maria Callejon è diventato un mistero. Il 4-3-3 modulo che doveva essere perfetto per lui non è stato più utilizzato, l’ultima volta che l’abbiamo visto in campo è stato al Maradona, proprio contro la sua ex squadra, il Napoli. Poi, solo tanta panchina. Anche contro la Sampdoria rischia di rimanere solo in panchina. Nella tabella degli ingaggi però è il secondo, è quello che percepisce di più solo dopo Ribery con 2,2 milioni a stagione. Addio a fine stagione? Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

