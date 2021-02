Corriere dello Sport, Fiorentina, Ribery recupera per la Sampdoria, ora vuole lasciare il segno

La Fiorentina ritrova il suo re. Franck Ribery ieri ha lavorato in gruppo e domenica a Marassi contro la Samp tornerà di nuovo al suo posto, al centro dell’attacco viola dal 1′. Il fastidio muscolare accusato alla vigilia della sfida contro l’Inter aveva indotto lo staff tecnico e sanitario a scegliere la via della prudenza: pur convocato, ha assistito al ko dallo Sky box del Franche insieme a Milenkovic. Aveva tentato, in extremis, nella rifinitura pre gara di forzare la mano salvo poi arrendersi e “soffrire” da fuori. E adesso che sere la sterzata decisiva per evitare di ricacciarsi nuovamente nel pantano della zona calda della classifica il francese è pronto a dettare la sua legge, lui che fin qui con la maglia della Fiorentina ha segnato solo in trasferta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

