Corriere dello Sport, Milenkovic spera nello “sconto” della squalifica. Diversi cambi nella formazione

A capofitto verso la Sampdoria con cinque giorni di allenamenti mirati e specifici: ieri il primo dei cinque, sostanzioso e a ritmi sostenuti che ha riservato al gruppo viola una parte in palestra per il potenziamento e una in campo per iniziare a mandare schemi e soprattutto novità, perchè tra assenze, rientri e dubbi (Amrabat è squalificato, torna Castrovilli, c’è fiducia su Ribery e domani il club saprà l’esito del ricorso avverso le due giornate inflitte a Milenkovic) a Marassi giocherà una formazione comunque rivista e corretta rispetto a quella che ha affrontato l’Inter. Lo riporta il Corriere dello Sport.

