Nazione: “Nessun sondaggio dall’Italia per Beltran. La Fiorentina chiede 12 milioni per l’argentino”

Su La Nazione si fa il punto sulla situazione di Lucas Beltran, uno dei calciatori più discussi della rosa viola. L’argentino continua a dividere tifosi e addetti ai lavori: in alcuni momenti dà l’impressione di essere un attaccante da tenere a ogni costo — motivato, propositivo, utile alla causa e con margini di crescita evidenti. Altri giorni, invece, appare spento, poco coinvolto nel gioco, quasi fuori contesto rispetto alle esigenze della squadra. E allora in molti tornano a pensare che la cessione sia la soluzione più logica.

La Fiorentina lo aveva prelevato dal River Plate investendo circa 18 milioni, ma oggi la sua valutazione è calata sensibilmente. I più ottimisti stimano che il cartellino del classe 2001 possa ancora valere intorno ai 15 milioni. Tuttavia, secondo una valutazione più pragmatica, un’offerta da 12 milioni — magari con l’aggiunta di un piccolo bonus — potrebbe già bastare per sancire l’addio.

Sul mercato italiano, al momento, non si registrano interessamenti concreti. Qualcosa potrebbe muoversi all’estero, ma è in Sudamerica, e in particolare in Argentina, che si guarda con maggiore attenzione. Da lì potrebbe arrivare l’opportunità giusta per un trasferimento: la valutazione di Beltran nel suo Paese d’origine si aggira intorno ai 10 milioni.