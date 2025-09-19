19 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 11:16

La Nazione spiega: "Il cambio di mentalità su cui sta lavorando Pioli richiede tempo e pazienza"

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

La Nazione spiega: “Il cambio di mentalità su cui sta lavorando Pioli richiede tempo e pazienza”

19 Settembre · 11:16

Aggiornamento: 19 Settembre 2025 · 11:16

La Nazione analizza il difficile compito che Stefano Pioli si è messo in testa di realizzare alla Fiorentina: cambiare assetto di gioco.

La Nazione, uscita stamani in edicola, si concentra sul nuovo modo di giocare che Pioli sta cercando di trasmettere alla Fiorentina. Come si legge sul quotidiano, il compito del nuovo mister è arduo e ambizioso, perchè cambiare l’assetto di gioco di una squadra abituata a cercare la profondità con la palla verso Moise Kean richiede tempo e pazienza. Pioli, sin dalla prima conferenza stampa, ha predicato di voler giocare con un trequartista dietro a due punte pesanti: un assetto molto offensivo e sbarazzino. Le difficoltà di tale cambiamento erano ben note a tutti gli addetti ai lavori, e sono diventate evidenti anche ai tifosi nelle prime gare stagionali, per questo il cambio di mentalità richiede tempo e tanto lavoro.

