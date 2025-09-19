La Nazione spiega: “Il cambio di mentalità su cui sta lavorando Pioli richiede tempo e pazienza”

La Nazione, uscita stamani in edicola, si concentra sul nuovo modo di giocare che Pioli sta cercando di trasmettere alla Fiorentina. Come si legge sul quotidiano, il compito del nuovo mister è arduo e ambizioso, perchè cambiare l’assetto di gioco di una squadra abituata a cercare la profondità con la palla verso Moise Kean richiede tempo e pazienza. Pioli, sin dalla prima conferenza stampa, ha predicato di voler giocare con un trequartista dietro a due punte pesanti: un assetto molto offensivo e sbarazzino. Le difficoltà di tale cambiamento erano ben note a tutti gli addetti ai lavori, e sono diventate evidenti anche ai tifosi nelle prime gare stagionali, per questo il cambio di mentalità richiede tempo e tanto lavoro.