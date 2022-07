Nazione, abbonamenti a passo di record per la Fiorentina: online tariffe scontate del 10%

La campagna abbonamenti della Fiorentina procede spedita. Ieri si è conclusa la prima fase, quella della prelazione per i vecchi abbonati, che comunque avranno ancora tempo per rinnovare la propria tessera. Da oggi però scatta la seconda fase, quella denominata «Prelazione e InViola Time», fino al 25 luglio. Resterà aperta per tutta la durata del ritiro ed anche a Moena, all’interno del Viola Village dove è aperto un punto biglietteria. Resta valido il fatto che le tariffe on-line sono scontate di circa il 10% (settore più, settore meno).

Oggi la Fiorentina farà il punto della situazione per quanto riguarda i rinnovi effettuati dai tifosi. Al momento rimane valido l’ultimo dato comunicato: ovvero 6.000 abbonamenti rinnovati dopo tre giorni di vendita. Le tappe sono chiare. Terminata in modo definitivo la prelazione il 25 luglio, dal giorno dopo via alla terza fase (InViola Time) fino al primo agosto. E dal 2 al 12 agosto spazio alla vendita libera: i prezzi saranno più alti. Lo scrive La Nazione.

