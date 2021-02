Nazione, Ribery spera di tornare contro la Samp: filtra positività, domani le sue condizioni verranno valutate

Quelle che verranno saranno ore importanti per tentare il recupero di due pedine. Domani il test decisivo per valutare l’impiego di Franck Ribery e di Martin Caceres. Il campione francese voleva giocare anche contro l’Inter e stringere dunque i denti ma lo stop è arrivato da parte dei medici e di Prandelli. Il francese è troppo importante, non vanno sottovalutati i suoi acciacchi. Tutto sulle sue condizioni è rimandato alla seduta di domani mattina, filtra comunque ottimismo. Caceres? Per lui fitte alla schiena, la Fiorentina proverà a reinserirlo. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

