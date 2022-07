Nazione, ultimi tre giorni a Moena per la Fiorentina, poi tutti in Austria

Ultimi giorni di lavoro al centro sportivo Benatti di Moena per la Fiorentina. Sabato si concluderà il decimo ritiro dei viola in Val di Fassa: alle 17 la squadra di Italiano sfiderà la Triestina per l‘ultima amichevole e dopo la partita i giocatori rientreranno a Firenze. Poi, probabilmente il tecnico concederà ai suoi calciatori un po’ di riposo in vista del ravvicinato ritiro austriaco. Mercoledì 27 infatti Jovic e compagni partiranno destinazione Innsbruck, dove sabato 30 sfideranno il Galatasaray. Quattro giorni dopo un’altra amichevole, con il Qatar (a Grodig). Lo scrive La Nazione.

