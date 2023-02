“La Fiorentina perde senza giocare peggio della Juventus. A Braga si decide la stagione viola”

Stefano Cecchi ha scritto il suo pensiero su La Nazione dopo Juventus-Fiorentina:

Una smagliatura, una leggerezza, anche la beffa del gol tolto a Castrovilli, ma alla fine il film è quasi sempre lo stesso: la Fiorentina perde una partita senza giocare peggio dell’avversario, anzi, ma dando l’impressione di non poterla comunque mai vincere. Spinta dal carattere ma frenata da una rosa con troppe imperfezioni per poterla sfangare con squadre più forti. Certo, la partita in quanto a obiettivi valeva poco. La stagione si deciderà per larga parte giovedì a Braga. Lo stesso, la sconfitta fa male e pure parecchio. Perché la storia e le passioni nel calcio contano eccome. Diffidate da chi sostiene il contrario.

