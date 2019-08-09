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Nessun restyling per il Franchi, il nuovo stadio si farà a Novoli ma senza la "cittadella viola"

Secondo quanto scrive La Nazione oggi in edicola, ci sono novità importanti sul progetto stadio. L'idea del restyling del Franchi è stata accantonata, la proprietà viola si è indirizzata sull'opzione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2019 13:46
Nessun restyling per il Franchi, il nuovo stadio si farà a Novoli ma senza la "cittadella viola" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto scrive La Nazione oggi in edicola, ci sono novità importanti sul progetto stadio. L'idea del restyling del Franchi è stata accantonata, la proprietà viola si è indirizzata sull'opzione della costruzione di un nuovo stadio a Novoli. La ristrutturazione infatti dello stadio comunale avrebbe impiegato molto tempo perchè sarebbe servita sia una variante urbanistica per far sì che vengano realizzate attività commerciale, parcheggi interrati e una modifica dell'aerea Campo di Marte. Creare quindi un nuovo stadio vicino alla Mercafir è la strada più breve per fare il nuovo impianto di proprietà. La velocità è data anche dalla non necessità di approvare nuove varianti urbanistiche perchè resta valida quella del novembre 2012. L'idea infatti di Rocco Commisso è quella di realizzare un'attività turistico ricettiva in 30 ettari, accantonata quindi "la cittadella viola". Negli altri 16 ettari di Novoli resterebbe la Mercafir.

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