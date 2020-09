Stadio Franchi nel degrado, non supera i parametri UEFA e le norme anti-sismiche. La situazione…

Alla Camera dei Deputati questo pomeriggio verrà posta la fiducia sull’emendamento salva-stadi, un tema che riguarda piuttosto da vicino la Fiorentina. Secondo le norme UEFA l’Artemio Franchi di Firenze non è in regola, non supererebbe gli standard anti-sismici perchè le gradinate sono in stato d’abbandono. Commisso è pronto a stupire ed a risolvere questo problema con un restyling sorprendente dal respiro europeo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

TUTTOSPORT, COMMISSO FINALMENTE RIABBRACCIA FIRENZE, NON VUOLE PERDERSI FIORENTINA-TORINO