Nardella: "Cori sull'Heysel? I colpevoli vanno allontanati. Ora dobbiamo scegliere tra stadio nuovo o restyling"

Queste le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze a La Gazzetta dello Sport: "I cori sull'Heysel sono cori offensivi, violenti e razzisti che vanno sempre condannati. Dico però di non essere ipoc...

Queste le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze a La Gazzetta dello Sport: "I cori sull'Heysel sono cori offensivi, violenti e razzisti che vanno sempre condannati. Dico però di non essere ipocriti perchè questo problema riguarda tutte le diverse città e tifoserie nelle quali vanno allontanati i colpevoli. Su idee e tempi per lo stadio il comune e Commisso sono d'accordo. Ora dobbiamo scegliere tra stadio nuovo o restyling del Franchi. Questa è un'urgenza, vogliamo chiudere presto".