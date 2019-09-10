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Nardella: "Cori sull'Heysel? I colpevoli vanno allontanati. Ora dobbiamo scegliere tra stadio nuovo o restyling"

Queste le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze a La Gazzetta dello Sport: "I cori sull'Heysel sono cori offensivi, violenti e razzisti che vanno sempre condannati. Dico però di non essere ipoc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 10:04
Nardella: "Cori sull'Heysel? I colpevoli vanno allontanati. Ora dobbiamo scegliere tra stadio nuovo o restyling" - Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
Firenze, stadio Franchi, 06/06/2019, presentazione Rocco B. Commisso, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Nardella
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Queste le parole di Dario Nardella, sindaco di Firenze a La Gazzetta dello Sport: "I cori sull'Heysel sono cori offensivi, violenti e razzisti che vanno sempre condannati. Dico però di non essere ipocriti perchè questo problema riguarda tutte le diverse città e tifoserie nelle quali vanno allontanati i colpevoli. Su idee e tempi per lo stadio il comune e Commisso sono d'accordo. Ora dobbiamo scegliere tra stadio nuovo o restyling del Franchi. Questa è un'urgenza, vogliamo chiudere presto".

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