Nazione: “Troppa roccia sotto lo stadio Franchi, la fine del restyling può slittare oltre il 2030”

Probabilmente l’attuale ‘andamento lento’ dei cantieri in curva Fiesole sia dovuto al recente ritrovamento da parte di tecnici e operai di strati di roccia più imponenti del previsto e che richiedono l’utilizzo di macchinari speciali per scavare sotto. Palazzo Vecchio comunque nei giorni scorsi aveva fatto sapere che «i lavori non si sono mai fermati». Restano accese però le polemiche delle opposizioni con Francesco Casini, consigliere comunale e capogruppo di Italia Viva da tempo chiede lumi sulle tempistiche dei lavori e sul cronoprogramma, ipotizzando che il rischio di slittare oltre il 2030 con la consegna del restyling sia concreto. Lo scrive La Nazione.