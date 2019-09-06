Commisso vorrebbe iniziare i lavori di restyling del Franchi nel 2020 così da finire nel 2023
Secondo La Repubblica, tra due mesi Commisso saprà se si può intervenire o meno sul Franchi. Se il restyling va a buon fine, Rocco vorrebbe che i lavori inizino già nel 2020 così da finire nel 2023. T...
A cura di Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 12:50
Secondo La Repubblica, tra due mesi Commisso saprà se si può intervenire o meno sul Franchi. Se il restyling va a buon fine, Rocco vorrebbe che i lavori inizino già nel 2020 così da finire nel 2023. Tempi abbastanza rapidi quindi, in più la Fiorentina continuerebbe a giocare nel suo stadio storico.