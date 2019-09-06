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Commisso vorrebbe iniziare i lavori di restyling del Franchi nel 2020 così da finire nel 2023

Secondo La Repubblica, tra due mesi Commisso saprà se si può intervenire o meno sul Franchi. Se il restyling va a buon fine, Rocco vorrebbe che i lavori inizino già nel 2020 così da finire nel 2023. T...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 settembre 2019 12:50
Commisso vorrebbe iniziare i lavori di restyling del Franchi nel 2020 così da finire nel 2023 -
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Secondo La Repubblica, tra due mesi Commisso saprà se si può intervenire o meno sul Franchi. Se il restyling va a buon fine, Rocco vorrebbe che i lavori inizino già nel 2020 così da finire nel 2023. Tempi abbastanza rapidi quindi, in più la Fiorentina continuerebbe a giocare nel suo stadio storico.

 

 

 

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