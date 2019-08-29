Soprintendente: "Favorevole al restyling del Franchi, non vogliamo che venga abbandonato. Teca di vetro?"

Queste le parole rilasciata a La Nazione dal soprintendente all'Archeologia, alle Belle arti ed al Paesaggio Andrea Pessina dopo l'incontro di ieri tra il sindaco Nardella e il presidente Commisso: "S...

Queste le parole rilasciata a La Nazione dal soprintendente all'Archeologia, alle Belle arti ed al Paesaggio Andrea Pessina dopo l'incontro di ieri tra il sindaco Nardella e il presidente Commisso: "Stiamo aspettando che le idee ed i progetti per la realizzazione di un nuovo stadio o per il restyling del Franchi vengano illustrate. C'è il rischio dell'abbandono a se stesso del Franchi nel caso in cui venga costruito un nuovo stadio a Novoli. Non so se mi piace un Franchi coperto da una teca di vetro perché dipende dalla qualità del progetto, se così fosse tutelerebbe anche un'opera storica. Siamo favorevoli al recupero del monumento per renderlo più attuale. Quest'impianto è nato come stadio e mi auguro possa continuare ad esserlo".