Franchi, i lavori slitteranno al 2027? Mancano 100 milioni. Il comune spinge per il Padovani ma Commisso non è convinto 

Difficile trovare alternative in Toscana, mentre la Fiorentina preferirebbe restare al Franchi. Il Comune spinge ancora per il Padovani, ma Commisso non è convinto né dal dover sborsare 5 milioni per un progetto non suo né dai tempi di realizzazione visto che per lo stadio del rugby non siamo ancora neppure alla conferenza dei servizi.

Il quadro è critico visto che il sindaco di Firenze Dario Nardella vuole chiedere al governo uno slittamento almeno fino al 2027 rispetto alla fine dei cantieri prevista nel 2026 dal Pnrr. L’altra criticità riguarda chi metterà circa 100 milioni non coperti dal Pnc: il restyling vale 151 milioni, ma stime parlano di una cifra vicina ai 250. Ecco perché i viola vorrebbero ritardare i cantieri in modo da prendersi il tempo per trovare un’alternativa al Franchi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, LA FIORENTINA DOVE TRASLOCA? SITUAZIONE COMPLICATA IN TOSCANA, GLI STADI SONO TUTTO FATISCENTI