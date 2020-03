Caos-calendari ma non solo: a tenere banco in casa Fiorentina c’è la questione stadio. Più passano i giorni più paiono aumentare le perplessità del clan viola di partecipare al bando per l’area Mercafir. Il club viola non ha accantonato l’idea del restyling del Franchi ma demolendo le curve per ricostruirle più vicine al campo. Ipotesi fin qui stoppata dalla Soprintendenza trattandosi di “bene culturale vincolato”, anche se da tempo i tifosi raccontano e fotografano condizioni a dir poco desolanti”. Lo riporta Tuttosport.