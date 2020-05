Se Commisso potrebbe decidere dell’attuale Franchi manterrebbe solo la Torre Maratona. Al momento però, la Soprintendenza vieta di cambiare le curve e le scale elicoidali, paletti che non piacciono al presidente viola. Barone è al lavoro per allentare i vincoli, ma non basta l’abbattimento delle curve grazie ad un nuovo decreto legge. Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha offerto la collaborazione, non tramontano però le alternative tra le quali Campi Bisenzio, nell’area metropolitana di Firenze. Lo riporta il Corriere Fiorentino.