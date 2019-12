Il progetto di restyling dell’Artemio Franchi è stato consegnato al presidente della Fiorentina Rocco Commisso dallo studio Giraldi. Il progetto non andrebbe ad intaccare la torre maratona, le scale elicoidali, le tribune e le curve come da richiesta specifica della Soprintendenza. Solo gli spalti verrebbero abbattuti, nuove funzioni commerciali nascerebbero insieme a dei giardini. Le luci saranno a Led e viale Paoli verrebbe utilizzato per parcheggio e per un albergo. I posti? Dai 35.000 ai 43.000. Lo riporta Il Corriere Fiorentino.