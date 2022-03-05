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Restyling Franchi, gli 8 progetti hanno un codice. Il nome verrà svelato dopo aver scelto il vincitore

Un nome verrà affiancato solo una volta scelto il progetto vincitore per la cerimonia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 marzo 2022 09:51
Restyling Franchi, gli 8 progetti hanno un codice. Il nome verrà svelato dopo aver scelto il vincitore -
Rassegna Stampa
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.02.2021, Fiorentina-Atalanta, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Sono 8 i progetti finalisti per il restyling del Franchi. A ogni progetto è stato assegnato un codice alfanumerico in modo che sia mantenuto l'anonimato sul nome del progettista. Solo quando la commissione avrà scelto il vincitore a quel codice alfanumerico sarà affiancato anche un nome durante la cerimonia in Palazzo Vecchio. Lo scrive Repubblica.

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