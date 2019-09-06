Tra massimo due mesi arriverà il decreto vincolo. Il restyling costerà circa 50 mln in più di un nuovo impianto
Secondo quanto riporta La Nazione le risposte sul restyling dell'Artemio Franchi potrebbero arrivare rapidamente. Da lì si capirà se il progetto sarà fatto nella sua integrità o se ci saranno modifich...
Secondo quanto riporta La Nazione le risposte sul restyling dell'Artemio Franchi potrebbero arrivare rapidamente. Da lì si capirà se il progetto sarà fatto nella sua integrità o se ci saranno modifiche. I costi dovrebbero aggirarsi sui 160 milioni, una cinquantina in più rispetto ad un nuovo stadio. Ora verranno analizzate dettagliatamente le parti realmente storiche dello stadio e quelle già modificate in precedenza. I tempi previsti sono un mese, un mese e mezzo. L'analisi è il primo passo per arrivare al decreto di vincolo che verrà firmato dal ministero per precisare quali sono gli elementi di rilevanza così da indicare quali parti si possono modificare e quali no.