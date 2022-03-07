Restyling Franchi, oggi alle 18 verrà svelato il progetto vincitore. Tante le stelle alla cerimonia
Oggi è il giorno X, Commisso è negli USA ma ci sarà Joe Barone
Franchi, il giorno X. Alle 18 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si svela il progetto vincitore del concorso internazionale per il restyling dello stadio e la riqualificazione di Campo di Marte. Palazzo Vecchio ha trovato i soldi per rifare l'impianto daccapo e coi vincoli del PNRR si sa già anche la road map porta al 2026. Ma che farà la Fiorentina? Chi vincerà? Platea di stelle stasera alla cerimonia. Commisso è negli USA ma ci sarà Joe Barone. Lo scrive Repubblica.
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