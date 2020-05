Rocco Commisso starebbe perdendo la pazienza sulla questione stadio e pertanto il proprietario della Fiorentina sarebbe pronto ad andarsene. Investire per competere con i grandi club sembra essere impossibile. Il restyling del Franchi? Un’apertura c’è stata ma Rocco vorrebbe salvare dell’impianto solo la Torre di Maratona. L’altra condizione è che lo stadio diventi di proprietà della Fiorentina ma per acquistare il Franchi non vorrebbe spendere un euro. Lo riporta il Corriere Fiorentino.