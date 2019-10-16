Presidente Quartiere 2: "Restyling del Franchi? Se non si può fare abbattiamolo. Al suo posto..."

Queste le parole di Michele Pierguidi presidente del Quartiere 2 al Corriere Fiorentino: "Il restyling del Franchi si può fare, ho visto un progetto splendido con le curve interne che rispettano i vin...

Queste le parole di Michele Pierguidi presidente del Quartiere 2 al Corriere Fiorentino: "Il restyling del Franchi si può fare, ho visto un progetto splendido con le curve interne che rispettano i vincoli imposti dalla Soprintendenza. Mi auguro questo e lo chiederà anche al Soprintendente. Se così non fosse, lo stadio è vecchio, risale al 1931 ed ha 40 mila posti quindi chiederò il suo abbattimento per realizzare poi al suo posto un nuovo parco della musica per Firenze".