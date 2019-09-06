Commisso: "Il Franchi va coperto, le curve avvicinate. Dobbiamo aumentare i ricavi. Serve più rispetto..."

Queste alcune delle parole rilasciate da Rocco Commisso al Corriere Fiorentino: "Il restyling del Franchi è un compromesso. Sto per investire del denaro, quando un investimento però è quello giusto io...

Queste alcune delle parole rilasciate da Rocco Commisso al Corriere Fiorentino: "Il restyling del Franchi è un compromesso. Sto per investire del denaro, quando un investimento però è quello giusto io voglio fare fast. Avrei preferito uno stadio nuovo ma poi il Franchi potrebbe cadere in disuso invece è un monumento da salvaguardare. Non sarà allargato l'attuale centro sportivo, abbiamo più opzioni sul nuovo ma non dico quali sennò il prezzo sale subito. Voglio fare qualcosa di bello e grandioso. Dobbiamo estendere inoltre il nostro marketing per esempio in Cina per aumentare i ricavi. Quando i nostri tifosi vengono allo stadio non devono bagnarsi quando piove o stare sotto il sole cocente. Non voglio razzismo e desidero che le curve siano vicine al campo. Quando sono arrivato qui, il primo giorno un gruppo di tifosi mi hanno chiesto un selfie e nella foto hanno mostrato una sciarpa con "Juve Merda", questa cosa non mi è piaciuta, serve più rispetto nei confronti di altre squadre e tifosi".