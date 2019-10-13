Pres. Ordine Ingegneri: "Bisogna costruire un nuovo stadio. Franchi? Può ospitare l'atletica e il rugby"

Su La Nazione ha rilasciato l'intervista Giancarlo Fianchisti, presidente dell'Ordine degli Ingegneri esprimendo il suo consenso favorevole alla realizzazione di un nuovo impianto: "Il Franchi non è p...

Su La Nazione ha rilasciato l'intervista Giancarlo Fianchisti, presidente dell'Ordine degli Ingegneri esprimendo il suo consenso favorevole alla realizzazione di un nuovo impianto: "Il Franchi non è più adatto, bisogna cambiare. Penso che oggi serva uno stadio funzionale e fruibile, deve avere le tribune e le curve più vicine al campo e poi servono parcheggi per tutti i tifosi. Il Franchi va comunque tutelato può reinventarsi ospitando gare di calcio femminile, partite di Rugby e di atletica. Firenze non ha un impianto per questo. Il calcestruzzo dello stadio di Campo di Marte è ottimo, Nervi ha fatto un gran lavoro qui, non s'è degrado e cedimento. È una bella struttura e bisogna valorizzarla così, senza restaurarlo".