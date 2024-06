Continuano i lavori di demolizione al Franchi, il parterre della Curva Fiesole ormai non esiste più

Continuano i lavori di demolizione della curva Fiesole per il restyling del Franchi come testimoniano le foto pubblicate da Fabrizio Vangi sul suo profilo Facebook. I lavori di demolizione delle opere aggiunte nel corso degli anni sono solo la prima parte dei lavori che interesseranno la curva Fiesole, infatti il cronoprogramma dei lavori prevede una volta finita la fase di demolizione il rinforzo e la ristrutturazione del cemento armato sottoposto a vincolo sia in Fiesole che in tribuna che in maratona. Dopo di che si partirà con l’installazione della nuova Curva Fiesole e la realizzazione delle fondamenta delle maxi colonne che sosterranno la copertura dello stadio. Una cosa è certa i lavori di restyling sono iniziati nonostante il parere contrario della Fiorentina e difficilmente si tornerà indietro

