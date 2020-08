Restyling Franchi? In settimana si votano gli emendamenti. L’ideale per la Fiorentina la proposta PD

Da domani comincia il conto alla rovescia per la legge sugli stadi. E dunque per il Franchi. Rocco Commisso seguirà da New York l’iter attraverso i suoi collaboratori. Ogni giorno, entro mercoledì, può arrivare il via libera in commissione Senato. Il percorso dell’emendamento al decreto-legge Semplificazioni è arrivato in un muto: ci sono due proposte che si daranno battaglia. Una è stata presentata da Renzi per Italia Viva, l’altra dal PD. Se la proposta PD dovesse passare in commissione, da Roma hanno assicurato Joe Barone e Commisso che il più sarebbe fatto. Al Senato il governo porrà la fiducia per far passare il maxi emendamento. Alla Camera toccherà solo il voto blindato, senza poter fare cambiamenti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

